×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Коммунальщиков Екатеринбурга послали на тротуарыСегодня в 08:48

  • Текст

Чистить надо лучше!

22 марта члены специальной комиссии, возглавляемой председателем комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамарой Благодатковой, совершили плановый объезд Кировского и Орджоникидзевского районов. Они оценивали качество работы коммунальных служб по уборке снега, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Особое внимание представителей районных дорожных эксплуатационных участков (ДЭУ) ревизоры обратили на тротуарные дорожки и подходы к пешеходным переходам. Также коммунальщикам было предписано активизировать работы по прометанию проезжих частей улиц и обработки их противогололедными материалами.

Накануне на уральскую столицу вновь обрушился снегопад. На уборку выпавших осадков были брошены 56 комбинированных дорожных машин, 42 колесных трактора с навесным оборудованием, а также механизированные звенья из грейдеров, снегопогрузчиков и самосвалов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Памятники Екатеринбурга попали в "мясорубку" госзакупок

Что останется потомкам?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×