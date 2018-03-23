Весна на Среднем Урале пошла в "плюс"Сегодня в 09:22
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Снегопады продолжаются.
Грядущие выходные в Свердловской области станут уикендом снеговиков. Начавшиеся в середине недели "мокрые" снегопады не утихнут, однако столбики термометров дотянутся до плюсовых отметок.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем 23 марта 2018 года ожидается 4-9 градусов ниже нуля, на севере региона - до минус 14. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.
24 марта воздух прогреется до плюс 1 градуса, а 25 марта будет еще на градус теплее. Ветер сбавит скорость до 4 метров в секунду. Однако ночи остаются по прежнему морозными - до 12-17 ниже нуля, местами и все минус 22.
Из-за мокрого снега и суточных перепадов температур на дорогах образуется гололедица и накат, а днем - каша из снега и воды. Поэтому сотрудники ГИБДД просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее.
В Екатеринбурге днем в пятницу столбики термометров поднимутся до минус 4 градусов, а уже в субботу потеплеет до нуля. В воскресенье синоптики обещают плюс 2 градуса. Ночные температуры составят минус 7-12 градусов. При этом мокрый снег продолжит засыпать уральскую столицу.
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