Снегопады продолжаются.

Грядущие выходные в Свердловской области станут уикендом снеговиков. Начавшиеся в середине недели "мокрые" снегопады не утихнут, однако столбики термометров дотянутся до плюсовых отметок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, днем 23 марта 2018 года ожидается 4-9 градусов ниже нуля, на севере региона - до минус 14. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

24 марта воздух прогреется до плюс 1 градуса, а 25 марта будет еще на градус теплее. Ветер сбавит скорость до 4 метров в секунду. Однако ночи остаются по прежнему морозными - до 12-17 ниже нуля, местами и все минус 22.

Из-за мокрого снега и суточных перепадов температур на дорогах образуется гололедица и накат, а днем - каша из снега и воды. Поэтому сотрудники ГИБДД просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее.

В Екатеринбурге днем в пятницу столбики термометров поднимутся до минус 4 градусов, а уже в субботу потеплеет до нуля. В воскресенье синоптики обещают плюс 2 градуса. Ночные температуры составят минус 7-12 градусов. При этом мокрый снег продолжит засыпать уральскую столицу.