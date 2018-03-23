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Китайцы представили "бэтмобиль" за 2 миллиона долларовСегодня в 10:22

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В базовой комплектации.

Китайская компания IAT опубликовала видео со своим автомобилем Karlmann King, признанным самым дорогим внедорожником в мире. Цена базовой комплектации машины, смахивающей на "бэтмобиль", достигает 2 миллионов долларов. Версия "люкс" стоит 3,8 миллиона, сообщает AutoExpress.

Внедорожник с карбоновым кузовом оснащают 6- или 8-литровым форсированным двигателем и усиленной автоматической коробкой передач. Китайские инженеры создали новинку на базе грузовика Ford F-550. По сведениям портала "Автоновости дня", по индивидуальным спецзаказам будет выпущено всего около 10 Karlmann King.

Несмотря на то, что бронированная версия нового авто весит порядка 6 тонн, машина способна разгоняться до 140 километров в час. Пассажиров при этом ожидает приятное времяпрепровождение: в салоне есть холодильник с шампанским, телевизор, игровая приставка PlayStation 4 и кофемашина, передает "Уралинформбюро".

Кроме того "бэтмобиль" оснащен специальным приложением, позволяющим управлять настройками пассажирских сидений. На борту есть аудиосистема с 20 динамиками и спутниковый интернет.

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