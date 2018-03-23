У них хороший нюх.

Исследователи из китайского университета в Гуанчжоу объяснили живучесть тараканов наличием большого количества рецепторов вкуса и обоняния. По мнению ученых, из-за этого насекомые устойчивы к токсинам. Научная работа с таким выводом опубликована на сайте Nature Communications.

Кроме того, на способность "домашних" насекомых к выживанию влияет большое количество в геноме белков, нейтрализующих яд, передает "Уралинформбюро". С таким набором "суперспособностей" вредители практически в любом месте могут добыть себе пищу.

Также авторы исследования отмечают, что тараканы способны переносить инфекции, вызывать аллергию, портить продукты и материалы в местах обитания.