Ученые выяснили причину живучести таракановСегодня в 10:46
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У них хороший нюх.
Исследователи из китайского университета в Гуанчжоу объяснили живучесть тараканов наличием большого количества рецепторов вкуса и обоняния. По мнению ученых, из-за этого насекомые устойчивы к токсинам. Научная работа с таким выводом опубликована на сайте Nature Communications.
Кроме того, на способность "домашних" насекомых к выживанию влияет большое количество в геноме белков, нейтрализующих яд, передает "Уралинформбюро". С таким набором "суперспособностей" вредители практически в любом месте могут добыть себе пищу.
Также авторы исследования отмечают, что тараканы способны переносить инфекции, вызывать аллергию, портить продукты и материалы в местах обитания.
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