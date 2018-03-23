Троллейбусы и автобусы Екатеринбурга изменят курс в день сноса телебашниСегодня в 11:55
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В утренние часы.
24 марта в Екатеринбурге на время демонтажа недостроенной телебашни изменится схема движения общественного транспорта.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Муниципальном объединении автобусных предприятий, с 08.00 до 10.00 автобус 18-го маршрута будет следовать от УрФУ до остановки "Сахарова" по Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и Большакова. Автобус 17-го маршрута проедет от Синих Камней до Зоологической по Декабристов, Белинского, Куйбышева и 8 Марта.
Для удобства пассажиров будет введена временная автобусная остановка "Декабристов" на Белинского и "Академия при президенте России" на 8 Марта. На остановках "Белинского", "Чапаева" и "Музей Бажова" транспорт останавливаться не будет.
Также изменят курс троллейбусы маршрутов №№1, 5, 6, 9, 11, 14, 15. С 08.00 до 10.00 они будут двигаться следующим образом:
|№1
|Вокзал – Центральная гостиница
|Химмаш – Октябрьское депо
|№5
|Коммунистическая – Центральная гостиница
|№6
|Академическая – Центральная гостиница
|Химмаш – Октябрьское депо
|№9
|Вокзал – Центральная гостиница
|Алвис – Октябрьское депо
|№11
|Гост. Свердловск – Центральная гостиница
|№14
|Стоит на ст. Академгородок
|№15
|Ботаническая – Октябрьское депо
|Гост. Свердловск – Центральная гостиница
Как изменятся курсы проходящих мимо башни "частников", уточняется.
Снос телебашни запланирован на 24 марта. По имеющимся сведениям, демонтаж объекта будет произведен в 09.00. В это время будет остановлено движение поездов метрополитена через станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Горожанам рекомендовали на время взрыва не проходить в квадрат улиц 8 Марта, Куйбышева, Розы Люксембург, Декабристов.
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