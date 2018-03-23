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В Зауралье "ЭнергоУчет" снимает пломбы с электросчетчиков вопреки законуСегодня в 13:55

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Для потребителей это оборачивается доначислением платы.

Недавно в Курганской области начало работать ООО "Энерго Учет". Его сотрудники убеждают жителей региона в необходимости переноса имеющегося прибора учета электроэнергии на фасад дома. При положительном решении владельцев представители организации самовольно снимают пломбы, установленные энергетиками, что незаконно.

Согласно действующему законодательству, снять пломбу с прибора учета могут только специалисты энергокомпании, с которой у потребителей заключен договор энергоснабжения, то есть для клиентов АО "ЭК "Восток" — это АО "ЭК "Восток". Самовольный, несанкционированный демонтаж прибора оборачивается для потребителей доначислением платы за безучетное потребление электроэнергии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", при проведении ремонтных и иных работ, связанных с монтажом/демонтажем приборов учета электроэнергии, рекомендуется обращаться только к специалистам энергокомпании, с которой заключен договор энергоснабжения. Без их присутствия снимать пломбы с прибора учета незаконно.

По всем вопросам, связанным с ремонтными и иными работами по монтажу/демонтажу приборов учета, следует обращатся в ближайший офис "Энергосбыта" — филиала АО "ЭК "Восток".

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