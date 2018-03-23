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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:24

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По версии "Уралинформбюро".

1. Скучали?

Провокационный перформанс провела в Лондоне арт-группа Philosoraptor. На фасад Министерства иностранных дел Великобритании было спроецировано изображение улыбающегося президента России Владимира Путина с надписью "Miss me" ("Скучали по мне?"). Подобным образом авторы проекта показали свою любовь к главе государства и лишний раз напомнили о том, что на Западе "принято во всем винить Путина и русских".

2. Trac-дрифт

Заложить крутой вираж за рулем спорткара мечтает каждый мальчишка. А екатеринбуржец Александр Маляр научил "вальсировать" на льду... трактор. На кадрах видео мужчина пускает машину в занос и, пока кружится по замерзшему озеру, взбирается на крышу.

За "дрессировку" железного коня Александр взялся 10 лет назад, придя на работу трактористом. Филигранное мастерство вождения помогает ему выполнять поставленные начальством задачи.

3. Недетский жест

10-летняя школьница из Волоколамска вмиг стала звездой Рунета и интернет-мемом. На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с горожанами после отравления сероводородом со свалки "Ядрово" 50 детей девочка подобралась поближе к чиновнику и сначала показала на него пальцем, а затем провела рукой по горлу. Жестикуляцию ребенка тут же "разобрали на цитаты".

Как оказалось, семья девочки входит в число активных противников мусорного полигона "Ядрово" и не пропускает ни одного митинга, посвященного данной теме.

"Я даже не знала, что меня снимают в тот момент, просто выразила свои эмоции. Губернатору я бы хотела сказать, чтобы он закрыл эту свалку", - рассказала волоколамская школьница в интервью "Снобу".

4. Смертельный аттракцион

Поездка на грузинский горнолыжный курорт Гудаури едва не стала последней для нескольких десятков лыжников. Скачок напряжения вызвал приостановку канатной дороги, после чего она начала движение в обратном направлении со все увеличивающейся скоростью. Сидевшие в кабинках люди спрыгивали на ходу, а кто не успел - попали в "мясорубку" из разбитых кабинок на конечной станции. Пострадали 11 человек, в том числе беременная женщина.

По словам вице-премьера Грузии Дмитрия Кумсишвили, ЧП спровоцировал оператор подъемника, вовремя не переключивший его на дизель-генератор.

5. Попробуй, подойди

Дружба - дружбой, а миски врозь. Два очень упитанных корги устроили свару, когда один из них попытался подойти к миске второго. Смотреть на "мохнатых буханок", как их окрестил автор ролика, без улыбки не получается.

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