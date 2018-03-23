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Подрядчики не справились с расчисткой свердловских трассСегодня в 13:46

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"Проштрафившихся" накажут рублем.

В Свердловской области за минувшие сутки выпало от 10 до 17 сантиметров осадков. Региональные трассы во время разгула стихии очищали от снега 420 машин. Часть подрядчиков со своей работой не справилась.

Контроль за уборкой осуществляли 15 сотрудников Управления автомобильных дорог Свердловской области. Ими было выдано 154 предписания. "Серьезные замечания по своевременной уборке территорий есть по направлению Екатеринбург – Невьянск, а также по красноуфимской, невьянской и богдановичской территориям и по нижнетагильскому направлению", - сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

По данным учреждения, к нерасторопным "уборщикам" будут применены штрафные санкции.

Утром 23 марта, когда на большей части территории снегопады прекратились, бороться с последствиями обильного выпадения осадков на региональные трассы оправилось 450 единиц техники. "Наши сотрудники выехали по всем направлениям, чтобы на местах проконтролировать качество расчистки. По ГОСТу дорожное покрытие должно быть приведено в порядок в течение 6 часов после окончания снегопада. Именно этого мы будем требовать от подрядных организаций", - отметили в Управлении.

О заснеженных дорогах автомобилисты могут сообщать в ведомство по телефону "горячей линии" (343) 262-50-65. Специалисты обещают оперативно отреагировать и принять меры для устранения недостатков.

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