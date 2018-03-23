Горобраз закрыл скандальную гимназию №99 в ЕкатеринбургеСегодня в 11:46
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Для первоклассников.
Скандально известная в Екатеринбурге гимназия №99 с текущего года не принимает первоклассников. Образовательное учреждение перевели в разряд "ресурсного центра". Там будет вестись более глубокое изучение отдельных предметов, а попасть в ряды гимназистов получится только со среднего звена, причем на конкурсной основе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горобраза.
Аналогичный принцип действует в гимназиях №№2 и 9. В последней, например, первоклашек не принимают уже около семи лет.
Сообщение о наборе только в среднее звено гимназии №99 размещено на ее сайте. Приказ о вводе индивидуального отбора был подписан директором учреждения в мае 2017 года.
По какой причине школу наделили "ресурсным" статусом, пояснить в горобразе не смогли. По данным источников "Уралинформбюро", в гимназии прекратили прием в первые классы во избежание повторения прошлогоднего скандала: в феврале 2017 года 2/3 мест в первых классах заполучили дети с временной пропиской. 35 же детей, реально проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией, в нее попасть не смогли. Родители обратились в суд с иском к горобразу и гимназии. Но коллективное обращение оставили без рассмотрения.
Чтобы родители с Уралмаша, чьи дети остались без гимназии, не пошли на чиновников войной, им дали право выбора. Территорию МАОУ №99 отнесли к так называемому "объединенному участку". Его жители могут уже на первом этапе записи детей в школу выбрать одну из ближайших школ: №№ 66, 67, 136. Впрочем, эти учебные заведения, в отличие от 99-й, в ТОП лучших российских школ никогда не попадали.
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