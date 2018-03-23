Для детей-первоклассников.

Первоклассники Екатеринбурга оперативно заняли места в элитных учебных заведениях города. Самыми востребованными традиционно считаются 19 школ, входящих в ТОП-200 лучших образовательных учреждений России. По данным горобраза, в 10 из них места в первых классах кончились (еще 6 просто не ведут прием в начальное звено).

Доступны к записи лицеи №№135 и 88, гимназия №120 и школа №68.

Всего набор в первые классы завершили 49 школ Екатеринбурга. Зачислено 14 718 детей, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

В 49 школах Екатеринбурга кончились места