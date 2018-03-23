×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Кольцово взял курс на летоСегодня в 15:19

  • Текст

Пакуйте чемоданы!

25 марта аэропорт Екатеринбурга переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. Все это время 46 авиакомпаний будут летать из Кольцово по более 100 направлениям.

Новинкой сезона станет Кишинев. Авиакомпания Air Moldova откроет полеты в "зеленую столицу" с 28 апреля. В это же время будет запущено направление Курган-Тюбе. Работать на линии будет FlyUnion.

В любимую туристами Турцию во время летней навигации будет летать 10 авиакомпаний по 4 направлениям: Анталья, Стамбул, Даламан, Газипаша. Рейсы в республику будут выполняться ежедневно - по 6 раз на дню, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

Расширится в летний сезон и география полетов в Италию. Путешественники смогут отправиться в Рим, Болонью, Катанию и Римини.

Также изменится интенсивность полетов по России. Возить пассажиров в Самару, Новый Уренгой, Уфу и Казань воздушный транспорт станет чаще. В Сочи этим летом будет выполняться до 5 рейсов в день, в Анапу - до 2.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил

И когда спасут?

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×