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25 марта аэропорт Екатеринбурга переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до конца октября. Все это время 46 авиакомпаний будут летать из Кольцово по более 100 направлениям.

Новинкой сезона станет Кишинев. Авиакомпания Air Moldova откроет полеты в "зеленую столицу" с 28 апреля. В это же время будет запущено направление Курган-Тюбе. Работать на линии будет FlyUnion.

В любимую туристами Турцию во время летней навигации будет летать 10 авиакомпаний по 4 направлениям: Анталья, Стамбул, Даламан, Газипаша. Рейсы в республику будут выполняться ежедневно - по 6 раз на дню, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

Расширится в летний сезон и география полетов в Италию. Путешественники смогут отправиться в Рим, Болонью, Катанию и Римини.

Также изменится интенсивность полетов по России. Возить пассажиров в Самару, Новый Уренгой, Уфу и Казань воздушный транспорт станет чаще. В Сочи этим летом будет выполняться до 5 рейсов в день, в Анапу - до 2.