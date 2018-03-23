Уголовники работали в 10 ДОУ.

В десяти детских садах столицы Урала работали сотрудники с судимостью. Одна из них занимала должность воспитателя. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорное ведомство провело проверку всех дошкольных учреждений города, во многих из них были выявлены нарушения.

Так, по закону лица с судимостью не допускаются до работы в сфере образования. Но, например, в ДОУ №555 работал мужчина, осужденный за побои и растрату. А сотрудница детсада №544 привлекалась к ответственности за использование поддельного документа. Аналогичные нарушение были выявлены еще в 8 организациях.

В учреждениях №№270, 97 и 473 в нарушение закона воспитателями работали люди, не имеющие соответствующего педагогического образования.

В ДОУ №445 и №7 сомнения у прокуратуры вызвала подлинность санитарных книжек сотрудников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В саду №25 воспитатель применяла недопустимые методы работы: за плохое поведение ребенка лишали прогулки и оставляли в группе, воспитанников закрывали в спальне. Женщину уволили.

Всего по итогам инспекций в суд направлено 17 исковых заявлений, внесено 44 представления, возбуждено 9 административных дел. Прокуратура потребовала от главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба принять меры по недопуску в дошкольные образовательные учреждения лиц с судимостью.