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"НЭСКО" напоминает о долгах по SMSСегодня в 16:14

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Когда они превышают 500 рублей.

"Нижневартовская энергосбытовая компания" (дочернее предприятие ЭК "Восток") продолжает напоминать "забывчивым" потребителям о долгах за электричество по SMS. Кроме того, подписавшихся на рассылку горожан предупреждают о плановых отключениях электроэнергии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", первые такие SMS потребителям были отправлены в мае 2017 года. На сегодня количество горожан, получающих рассылку от "НЭСКО", превысило 6 000 человек. Клиенты Энергосбыта, подключившие данную услугу, посредством SMS могут не только контролировать состояние лицевого счета – сообщения приходят тем, чья задолженность за электроэнергию превышает 500 рублей, но и получают информацию о плановых отключениях электричества, в том числе и по причине проведения планово-предупредительного ремонта электросетевого оборудования.

Специалисты ООО "НЭСКО" напоминают, для подключения услуги SMS-информирования потребителям необходимо прийти в офис компании на улице Ленина, 34 или в Центр энергетических услуг ПАО "Горэлектросеть" (улица Северная, 54 а, строение 1) и заполнить заявление – дать согласие на получение информации посредством мобильной связи. Услуга предоставляется бесплатно.

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