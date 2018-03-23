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Пермские медики два дня "прятали" умершего мужчинуСегодня в 15:05

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От родственников.

Жители столицы Прикамья в течение двух дней не могли найти родственника, которого увезла скорая. Об этом в соцсетях написала дочь пропавшего мужчины.

"5 марта (понедельник) в 12:20 моя мама вызвала по номеру 03 скорую для моего отца (61 год). Оператору сообщила, что он жалуется на сильную боль в области сердца, указала сопутствующие симптомы…. Машина скорой приехала только в 14:50, то есть с момента первого звонка прошло 2,5 часа", – сообщила девушка на условиях анонимности (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

По ее словам, больного медики заставили самостоятельно идти до кареты. Его увезли в Институт сердца на улице Сибирской. Однако на следующий день в медучреждении мужчины не оказалось. Его жене и дочери пришлось обзвонить районные больницы, пропавший "нашелся" в ГКБ №4. По телефону женщинам сообщили, что пациент в реанимации, приехать к нему можно будет на следующий день. 7 марта в больнице близким сказали, что мужчина умер еще вечером 5 числа.

Дочь погибшего уже написала жалобы в краевой минздрав и в страховую компанию. "Папу не вернуть. Но хочется, чтобы после проверок было меньше таких случаев", – рассказала она.

"Специальная комиссия сейчас проводит инспекцию. Более подробный комментарий мы сможет дать только после нее", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

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