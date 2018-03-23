В дни мундиаля.

Курировать пассажирские перевозки в Свердловской области во время чемпионата мира по футболу будет специально созданный для этого центр. Глава региона Евгений Куйвашев на днях подписал соответствующее распоряжение.

Главной задачей структуры станет координация, мониторинг и оперативное реагирование на внештатные ситуации, которые могут возникнуть на линиях перевозки пассажиров в дни мундиаля. В частности, новый орган при необходимости возьмет на себя руководство мероприятиями по предотвращению и ликвидации последствий любых ЧП на транспорте во время матчей, сообщает "Уралинформбюро".

Организационное обеспечение деятельности центра возложено на областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. При этом в состав его руководства планируется ввести чиновников администрации Екатеринбурга, городского Центра организации движения и представителей областного ГИБДД.

Также в работе структуры примут участие представители компаний-перевозчиков. Среди них – РЖД и Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов, "Аэропорты России", Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта, Свердловская пригородная компания.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня – Японии и Сенегала, 27 июня – Мексики и Швеции.