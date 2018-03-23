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Юных уральцев приглашают в "Созвездие "Россетей"Сегодня в 15:11

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Во время каникул.

31 марта и 1 апреля 2018 года в Екатеринбурге и Сургуте пройдет первый очный отборочный этап Всероссийской олимпиады "Созвездие "Россетей".

Учащимся 9-10 классов предстоит выполнить задания по физике, математике и информатике. Победители и призеры отборочного этапа получат право на участие в финальном этапе олимпиады школьников "Надежда энергетики". Ее организаторами являются НИУ "МЭИ" с филиалами в Смоленске и Волжском, Ивановский государственный энергетический университет, Казанский государственный энергетический университет и Сибирский федеральный университет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС, заключительный этап "Созвездия "Россетей" пройдет 21 апреля. Школьникам предложат практические задания (кейсы). Они проверят творческие способности и умения применять знания в ходе решения прикладных задач в области энергетики.

С условиями участия, порядком и местами проведения олимпиады можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ФСК ЕЭС.

Всероссийская олимпиада школьников "Созвездие "Россетей" проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих связать жизнь с электроэнергетической отраслью.

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