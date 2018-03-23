Турецкая певица попала в тюрьму за упоминание президентаСегодня в 16:55
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В одной из песен.
Турецкая певица Зухал Олджай получила 10 месяцев лишения свободы за упоминание в песне президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Суд вынес приговор 22 марта, сообщает газета Hurriyet.
Инцидент, из-за которого артистка попала в тюрьму, произошел в декабре 2017 года. На одном из концертов Олджай экспромтом изменила слова своей песни "Пустой мир", добавив в куплет имя главы Турции. В итоге зрители услышали, как женщина поет: "Реджеп Тайип Эрдоган, все пустое, все ложь. Однажды эта жизнь закончится, и вы скажете: "Это был сон", передает "Уралинформбюро".
В оригинале текст композиции звучит так: "Работа, влияние, карьера, деньги – все пустое, все ложь...". По словам артистки, она не имела злого умысла, меняя слова в песне.
Ролик с концерта привлек внимание полиции. За оскорбление президента граждане Турции могут получить до четырех лет лишения свободы: именно максимального срока для Зухал Олджай требовала прокуратура.
Стоит отметить, что в 2010 году певицу уже штрафовали за оскорбление госслужащего.
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