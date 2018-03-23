Класс стрелявшей в Шадринске школьницы отправят на реабилитациюСегодня в 17:15
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Культурную.
22 марта уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила шадринскую школу №15, где 13-летняя ученица открыла стрельбу по одноклассникам.
По словам детского омбудсмена, выработан алгоритм работы с конфликтующими сторонами - с родителями и детьми будет работать клинический психолог. "Конечно, с одной стороны, всем нужно выговориться, а с другой – понять, как с этим жить дальше, подобрать правильные слова, предпринять необходимые действия, которые помогли бы выправить ситуацию", - отметила Кузнецова.
По ее словам, важно, чтобы конфликты не оставались за стеной, "слезами в подушку", а были вовремя скоординированы со специалистом. По данным детского омбудсмена, имеющийся в шадринской школе психолог ничего не знал о конфликтной ситуации в классе.
Чтобы дети скорее забыли о ЧП, Анна Кузнецова предложила руководству заведения продумать реабилитационную программу для класса, в котором училась девочка-стрелок. В частности, вывезти детей в каникулы за пределы области или организовать экскурсии по интересным местам родной области, говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка РФ.
"Школьники спокойны, не проявляют признаков агрессии, они активно рассказывали о том, кем они мечтают стать, какие у них планы на будущее. Родители, конечно, тревожатся, и это понятно, по-другому не может быть. Эти тревоги сейчас важно разрешить, чтобы они больше никогда не возникали", - отметила омбудсмен.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", ЧП в шадринской школе №15 случилось утром 21 марта. 13-летняя ученица открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. Пострадали 7 учеников. Медики диагностировали у них ссадины и ушибы.
По предварительным данным, на столь отчаянный шаг девочка решилась из-за издевательств.
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