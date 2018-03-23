Росприроднадзор снял со Среднеуральской птицефабрики обвинение в убийствеСегодня в 17:51
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Куриц.
Проверка Росприроднадзора по Свердловской области показала, что найденные жителями мертвые курицы не принадлежат Среднеуральской птицефабрике. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад в соцсетях появились сообщения о том, что компания тоннами сбрасывает трупы птиц в водоемы, а жители ближайших городов задыхаются от зловония.
В ходе инспекции выяснилось, что упомянутые куриные тушки лежат на берегу отстойника, принадлежащего птицефабрике. Но он не имеет стоков, и никак не влияет на состояние ближайших водоемов. Кроме того, вблизи не могло быть никаких "местных жителей" – резервуар находится в отдалении от населенных пунктов.
"Да и никаких тонн там нет. На глаз, максимум 100 килограммов, – уточнил собеседник агентства в Росприроднадзоре. – Ничьих следов там даже не видно. Кто-то пришел специально, сфотографировал и ушел".
Материалы проверки переданы в природоохранную прокуратуру.
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