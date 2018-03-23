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Склоны Красной Поляны пожелтелиСегодня в 17:30

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Из-за песка из Африки.

23 марта 2018 года горнолыжные склоны Красной Поляны пожелтели. Снег расцветил песок, принесенный на черноморское побережье из Африки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в "Спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей", в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками.

#розахутур#краснаяполяна Отголоски песчаной бури!

Публикация от Ася (@avanttc) 23 Мар 2018 в 4:45 PDT

Своих красок добавила и местная природа - на побережье началось активное цветение растений.

Желтый снег абсолютно безопасен для людей, уверяют синоптики.

Стоит отметить, что ранее африканские песчаные бури заставили надеть противогазы и маски жителей Крита. Пыли в воздухе было настолько много, что остров окутала "марсианская" оранжево-красная мгла.

Ранее по теме:
Крит накрыло "марсианской" песчаной бурей

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