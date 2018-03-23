"Уральские авиалинии" проведут закрытую распродажуСегодня в 19:23
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Со скидками до 30%.
24 и 25 марта 2018 года участники бонусной программы "Крылья" авиакомпании "Уральские авиалинии" смогут приобрести билеты со скидкой до 30%. Дисконт распространяется на вылеты со 2 по 25 апреля и с 14 мая по 8 июня текущего года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.
Воспользоваться уникальной возможностью можно на официальном сайте www.uralairlines.com и в личном кабинете участника программы "Крылья". Для покупки билетов необходимо авторизоваться в личном кабинете. Количество мест ограничено.
Зарегистрироваться в программе "Крылья" можно на портале авиакомпании. Каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1000 рублей, которые можно сразу использовать как скидку. Приветственные и накопленные бонусы суммируются со скидками в рамках акций.
"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот "Уральских авиалиний" состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
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