Мокрый снег "залипнет" на неделю.

Весна в Свердловской области постепенно вступает в свои права, устанавливая плюсовую погоду. Однако зима не спешит прощаться и засыпает регион мокрым снегом. В ближайшую рабочую неделю осадки не прекратятся, а на дорогах образуется накат и гололедица.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 26 марта воздух прогреется до плюс 3 градусов, еще на градус теплее будет на следующий день. 28 марта слегка похолодает - до 2 градусов выше нуля, в северных районах - до минус 6. Ночные температуры остаются по-прежнему зимними - 6-9 градусов ниже нуля, в отдельных местностях до 14 градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть порывами до 17 метров в секунду.

В Екатеринбурге снег зарядит с вечера понедельника. Столбики термометров поднимутся до плюс 3 градусов, во вторник - до плюс 4. В среду синоптики обещают до 2 градусов тепла. По ночам будет подмораживать до минус 9. Ветер южный и юго-западный с порывами до 15 метров в секунду.