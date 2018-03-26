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Вода из воздуха пустынь перестала быть фантастикойСегодня в 10:05

Создан экстрактор влаги.

Из самого засушливого воздуха пустынь теперь можно добывать влагу. Адсорбер воды для таких районов разработали ученые Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли. Итоги их исследований размещены в Nature Communications.

Уникальное устройство способно работать автономно или с минимальным потреблением энергии. В его основе лежит металлически-органический каркас (МOF) из молекул, составляющих сверхпористый материал, ночью эффективно втягивающий из воздуха жидкость и накапливающий ее. На солнце поры MOF раскрываются, отдавая собранную влагу, передает "Уралинформбюро".

Пока один аппарат может производить до 250 миллилитров воды в сутки. Однако создатели не намерены останавливаться на достигнутом и планируют довести "выработку" жидкости до 1 литра.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
прочь китайские руки от Байкала!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня в 11:23

Надо срочно внедрить такие адсорберы для производства в китайскую промышленность, чтобы китайцы сами себе делали бы хорошую питьевую воду и оставили бы Байкал в покое.

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