Создан экстрактор влаги.

Из самого засушливого воздуха пустынь теперь можно добывать влагу. Адсорбер воды для таких районов разработали ученые Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета в Беркли. Итоги их исследований размещены в Nature Communications.

Уникальное устройство способно работать автономно или с минимальным потреблением энергии. В его основе лежит металлически-органический каркас (МOF) из молекул, составляющих сверхпористый материал, ночью эффективно втягивающий из воздуха жидкость и накапливающий ее. На солнце поры MOF раскрываются, отдавая собранную влагу, передает "Уралинформбюро".

Пока один аппарат может производить до 250 миллилитров воды в сутки. Однако создатели не намерены останавливаться на достигнутом и планируют довести "выработку" жидкости до 1 литра.