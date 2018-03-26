Идею подсказала природа.

К середине следующего десятилетия будет создан антибиотик, способный уничтожать супербактерии. Один из первых шагов в этом направлении сделали ученые из Университета Линкольна (Великобритания), передает "Уралинформбюро".

В своей статье в Journal of Medicinal Chemistry исследователи сообщают об испытаниях препарата на основе аналога природного вещества теиксобактина, оказывающего токсичное воздействие на резистентные патогены, такие как золотистый стафилококк или палочка Коха.

Ученым удалось получить упрощенную, нетоксичную форму теиксобактина. На испытаниях в лабораторных условиях и на мышах препарат показал хорошие результаты.

"В разработке теиксобактина как антибиотика, пригодного для лечения людей, остается еще много работы – нужно еще 6-10 лет, чтобы создать препарат, который врачи смогут прописывать пациентам. Но шаг в правильном направлении сделан", - отметил руководитель исследования доктор Ишвар Сингх.

Стоит отметить, что супербактерии – одна из самых насущных проблем современной медицины. Антибиотикоустойчивые патогены могут стать причиной высокой смертности от болезней, успешно излечиваемых несколькими десятилетиями ранее. К этому приведет неконтролируемый прием антибиотиков населением.

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