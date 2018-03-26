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Осколки "Небесного дворца" раскидает по югу ЕвропыСегодня в 13:20

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Предупредили ученые.

Первое апреля грозит стать далеко не самым веселым днем для жителей юга Европы. Примерно в этот период на Землю должны рухнуть останки китайской космической станции "Тяньгун-1" ("Небесный дворец"), передает "Уралинформбюро".

По данным ученых, обломки летательного аппарата могут приземлиться на территории Испании, Португалии, Греции и Франции. Ранее назывался более обширный список территорий, включая российский Сочи.

Космическая станция "Тяньгун-1", на борту которой находится высокотоксичный гидразин - компонент космического топлива, была запущена в 2011 году. Спустя пять лет стало известно, что она вышла из-под контроля. В период с 29 марта по 4 апреля "Небесный дворец" начнет сходить с орбиты. Большая часть конструкции должна сгореть в плотных слоях атмосферы.

Ранее по теме:
Токсичная космическая станция "Тяньгун-1" угрожает Сочи

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