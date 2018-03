Историческое путешествие.

Авиакомпания Qantas Airlines осуществила первый в истории беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию. Самолет, преодолевший 14 498 километров, провел в воздухе около 17 часов, сообщает Русская служба BBC.

Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из Перта вечером 24 марта и приземлился в Хитроу утром 25 марта. На борту лайнера находились 200 пассажиров и 16 членов экипажа. Многочасовой беспосадочный "воздушный марш-бросок" стал возможен благодаря "экономичности" "Дримлайнера" - он расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747.

Это второй в мире по протяженности маршрут после рейса Доха - Окленд авиакомпании Qatar Airways (14 529 километров).

Стоит отметить, что самые первые перелеты Qantas между Австралией и Великобританией занимали четыре дня и включали в себя семь "остановок", передает "Уралинформбюро".

