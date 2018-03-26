После обращения "Уралинформбюро".

Прокуратура Свердловской области дала оценку исполнению мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами асбестовского "Водоканала" и утвержденных гордумой. В редакцию "Уралинформбюро" поступил ответ за подписью начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики регионального надзорного ведомства Александра Гетманчука.

Масштабная проверка в Асбесте была инициирована, в том числе, после публикации агентства "Обезвоженные" асбетовцы пожаловались Путину на коммунальный беспредел". По словам горожан, на протяжении нескольких лет с них собирались инвестиционные надбавки на модернизацию городских сетей. За это время "накапало" несколько десятков миллионов рублей, однако каких-либо изменений инфраструктуры асбестовцы не заметили: сети как были старые, так старыми и остались.

Согласно официальным данным городской мэрии, на развитие систем водоснабжения за четыре года (с 2014-го по 2017-й) было собрано 12,7 миллиона рублей, а потрачено - 4,3 миллиона. На развитие систем водоотведения - собрано почти 17 миллионов, израсходовано - 13,7 миллиона.

Администрация ГО установила надбавки к тарифам на услуги "Водоканала", однако от контроля за реализацией программ самоустранилась.

Проверка прокуратуры показала, что из 13 мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой в сфере водоснабжения, в полном объеме выполнены только 4. Из 6 мероприятий, запланированных в сфере водоотведения, в полном объеме выполнены 3. В адрес гендиректора асбестовского "Водоканала" внесено представление об устранении нарушений закона.

Представление поступило и в адрес мэра Асбеста Натальи Тихоновой. В прокуратуре подчеркивают, что именно администрация ГО установила надбавки к тарифам на услуги "Водоканала", однако от контроля за реализацией инвестпрограмм самоустранилась. "…не выполнены все необходимые и достаточные мероприятий по контролю за выполнение инвестиционных программ", - отмечают в надзорном ведомстве.

Кроме того, подтверждение нашли жалобы жителей Асбеста на значительный технический износ коммунальной инфраструктуры города. Отмечается, что в аренде городского "Водоканала" находится целый комплекс объектов водопроводного и канализационного хозяйства, в том числе 95 километров сетей водоснабжения и 99 километров сетей водоотведения. Согласно договору аренды, обязанности по капремонту лежат на собственнике – администрации Асбестовского ГО.

"Однако бюджетом муниципального образования не предусмотрены денежные средства на проведение капитального ремонта, модернизации и дальнейшего развития водопроводно-канализационного хозяйства Асбестовского ГО. В связи с чем прокурором города 19.02.2018 внесено представление в адрес главы Асбестовского ГО", - добавляют в прокуратуре.

В числе других выявленных нарушений – неисправность пожарных гидрантов, что грозит Асбесту неоперативным тушением пожаров. По данным надзорного ведомства, еще осенью проверка показала, что из 377 проверенных гидрантов неисправны 47. По истечении нескольких месяцев нарушение так и не было устранено, в связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление к властям и "Водоканалу" с требованием отремонтировать неисправные устройства.

В январе в Асбесте зафиксировали 84 случая заболеваемости острой кишечной инфекцией.

Стоит напомнить, что в конце января жители Асбеста направили обращение президенту РФ Владимиру Путину с жалобами на деятельность местного "Водоканала". Уральцы попросили провести проверку предприятия. По словам горожан, в качестве неких инвестнадбавок с них собрали миллионы рублей, а затем "потеряли".

Серьезные опасения у горожан вызывает и качество питьевого водоснабжения. В январе в Асбесте зафиксировали 84 случая заболеваемости острой кишечной инфекцией, в том числе среди учащихся школы №24 (29 случаев). По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

К расследованию подключились специалисты регионального Роспотребнадзора. Уже в конце января, по их данным, речь шла о повышенном содержании мутности (в два раза) и марганца в воде.

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