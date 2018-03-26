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Пермячка-рабыня 30 лет жила без документовСегодня в 15:12

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В чужой семье.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю заинтересовалось историей о местной жительнице, которая без документов и образования с детских лет жила в чужой семье.

Историю о том, что женщина с детства эксплуатировалась в качестве бесплатной рабочей силы, предал огласке краевой уполномоченный по правам человека Павел Миков.

Портал 59.ru, со слов Микова, сообщает, что женщина точно не знает, сколько ей лет, незнакома с родными и не может назвать своего настоящего имени. Всю жизнь она провела с посторонними людьми: в 1980-х ее подобрала на улице незнакомка и привела в свой дом, к мужу и детям. По некоторым данным, девушку-найденыша били и держали в рабских условиях.

Недавно "приютившая" ее женщина умерла, оставив воспитанницу без средств к существованию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, сейчас следователи изучают информацию, которую СМИ привели со слов омбудсмена. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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