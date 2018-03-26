Сообщают СМИ.

В Москве на 63-м году жизни скончался основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди. По предварительным данным, самый известный российский махинатор умер от обширного сердечного приступа, передает "Уралинформбюро".

По сообщениям СМИ, Мавроди госпитализировали минувшей ночью, а около 07.00 он умер. Тело направлено в судебный морг для вскрытия.

Сергей Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989-м организовал кооператив "МММ" , на базе которого через некоторое время было организовано АО "МММ" - крупнейшая в истории России финансовая пирамида, от действий которой по разным оценкам пострадали от 10 до 15 миллионов человек. В апреле 2007 года суд приговорил Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве "путем обмана и злоупотребления доверием граждан". После отбытия наказания он продолжил создавать финансовые пирамиды.