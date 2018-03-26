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Видеть сквозь дым: уфимский школьник разработал гаджет для пожарныхСегодня в 15:47

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Шлем-сонар.

Восьмиклассник Даниил Кислицын из Уфы сконструировал "умный" шлем для пожарных. Головной убор позволяет человеку видеть объекты в задымленном помещении и определять расстояние до стен и предметов, говорится на странице Фонда "Сколково" в Facebook.

Сообщается, что шлем работает по принципу сонара: посылает ультразвуковой сигнал, который отражается от объектов и возвращается с данными о их местоположении и "картинкой".

Стоит отметить, что изобретение уже успешно прошло первое испытание на спецполигоне, передает "Уралинформбюро".

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