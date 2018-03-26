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Свердловские ТРЦ ждет масштабная проверкаСегодня в 16:38

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По следам трагедии в Кемерово.

Министерство общественной безопасности Свердловской области в ближайшее время проведет массовую проверку досуговых учреждений региона. Поводом к проверке стала трагедия в Кемерово. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.

26 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей. В ходе инспекций будет дана оценка работоспособности систем безопасности в досуговых и торгово-развлекательных центрах Среднего Урала, а также готовности персонала этих учреждений работать в режиме ЧС.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" возник 25 марта во второй половине дня, предположительно, на четвертом этаже здания. В результате возгорания обрушилось порядка 600 квадратных метров кровли, что привело к гибели десятков человек. По уточненным данным Следственного комитета РФ, погибли 56 человек. СМИ на момент публикации новости сообщают о 64 жертвах. Кроме того, около 30 посетителей ТРЦ получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", по факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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