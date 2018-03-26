Свердловские ТРЦ ждет масштабная проверкаСегодня в 16:38
- Текст
По следам трагедии в Кемерово.
Министерство общественной безопасности Свердловской области в ближайшее время проведет массовую проверку досуговых учреждений региона. Поводом к проверке стала трагедия в Кемерово. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.
26 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики ЧС в местах массового пребывания людей. В ходе инспекций будет дана оценка работоспособности систем безопасности в досуговых и торгово-развлекательных центрах Среднего Урала, а также готовности персонала этих учреждений работать в режиме ЧС.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" возник 25 марта во второй половине дня, предположительно, на четвертом этаже здания. В результате возгорания обрушилось порядка 600 квадратных метров кровли, что привело к гибели десятков человек. По уточненным данным Следственного комитета РФ, погибли 56 человек. СМИ на момент публикации новости сообщают о 64 жертвах. Кроме того, около 30 посетителей ТРЦ получили ранения различной степени тяжести.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", по факту массовой гибели людей возбуждено уголовное дело по трем статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее по теме:
Родственница главы Кузбасса Тулеева погибла в пожаре в кемеровском ТРЦ
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:03
Первоуральские лжегазовики получили 23,5 года колонии
На троих.Сегодня в 20:02
Антипинский НПЗ представил наработки по экологической безопасности
На форуме Росприроднадзора.Сегодня в 19:49
В Кургане воспитатель детсада оставила девочку в сугробе
Из-за капризов.Сегодня в 19:34
Кубок Ельцина меняет статус
И формат.Сегодня в 19:05
"Уральские авиалинии" представили летние новинки
И напомнили о любимых туристами направлениях.Сегодня в 18:52
Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
В ответ на американский демарш.Сегодня в 18:48
Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетам
С выборов президента.Сегодня в 18:24
Екатеринбуржцы попросили Путина "воскресить" телебашню
В петиции.Сегодня в 18:18
В Сети появилось видео первых минут пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня"
Секунда - и все в дыму.Сегодня в 18:03
Обломок телебашни проторчит в Екатеринбурге до мая
Его будут резать кусачками.Сегодня в 17:52
Две малолетние тюменки заживо сгорели в частном доме
Возбуждено дело.Сегодня в 17:46
Объявился еще один претендент на мандат Лобова в свердловском ЗакСо
Его уже поздравляют с победой.Сегодня в 17:45
"АльфаСтрахование" выступила партнером премии WOW HR 2018
В "безопасной" номинации.Сегодня в 17:34
МЧС озвучило причину пожара в "Бухте Квинс"
Делом займется полиция.Сегодня в 17:32
В УГМК снос телебашни отметили полдником
С тортиком.
Ещё в сюжете «Огненная трагедия в Кемерово»
Главные новости
- Сегодня в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
- Сегодня в 18:48Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетам
- Сегодня в 17:32В УГМК снос телебашни отметили полдником
- Сегодня в 17:03За пожаром в кемеровском ТРЦ последуют громкие отставки
- Сегодня в 15:42Юрий Чайка привезет в Екатеринбург федеральный "десант"
Аналитика
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?