На реках Свердловской области начался сезон взрывовСегодня в 16:49
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Перед ледоходом.
В субботу 24 марта на реках Салда и Тура были проведены первые этой весной в Свердловской области взрывные работы. Специалистами АО "Свердловскавтодор" - подрядной организации, отвечающей за эксплуатацию объектов – выполнены противоледоходные мероприятия у мостовых сооружений в Верхотурском городском округе, соединяющими Прокопьевскую Салду и село Пия, а также деревню Малахова с деревней Лобанова.
Как сообщили "Уралинформбюро" в ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", на 26-28 марта запланированы взрывные работы в Слободотуринском районе – три моста на реке Тура взрывотехники должны освободить от ледовой нагрузки по заказу АО "Мелиострой".
29-31 марта АО "Свердловскавтодор" будет готовить к безопасному ледоходу мост в Таборах и три моста в Туринском городском округе (села Жуковское и Липовское, деревня Галактионовка).
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, протяженность которой составляет 11 013 километров, расположено 749 мостовых сооружений и 13 267 водопропускных труб. Содержанием сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с заключенными трехгодичными госконтрактами занимаются 9 подрядных организаций. 60,7% дорог обслуживается АО "Свердловскавтодор". Крупными подрядчиками также являются ООО "УралДорТехнологии" (11,3%) и ООО "ГУДСР" (6,8%).
В целях своевременного проведения работ по защите автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений при пропуске ледоходов и паводковых вод в весенний период 2018 года, обеспечения бесперебойного движения транспортных средств ГКУ СО "Управление автомобильных дорог" издан соответствующий приказ. В адрес подрядных организаций направлены письма о необходимости к подготовке паводку.
Подрядчиками своевременно заключены договора на взрывные работы со специализированными организациями. Ведется подготовка к распилке льда на ряде мостовых сооружений. В настоящий момент идут работы по открытию и очистке русел водопропускных труб. Создан запас труб для замены при необходимости.
Подрядными организациями подготовлены к работе в период паводка около 500 единиц дорожной техники (бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, автогрейдеры). Также создан необходимый для оперативного восстановления поврежденных участков запас бутового камня, щебня и цемента.
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения продолжаются работы по перемещению снега и льда за пределы земляного полотна и водоотводных сооружений, из полосы отвода автодорог в черте населенных пунктов и разделительных полос.
Фото и видео: ГКУ СО "Управление автомобильных дорог"
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