И напомнили о любимых туристами направлениях.

С 25 марта авиакомпания "Уральские авиалинии" перешла на работу по летнему расписанию и начала выполнять рейсы из второго московского аэропорта - Шереметьево.

Рейс из Екатеринбурга в данный столичный аэропорт будет ежедневным, как и рейсы из Шереметьево в Симферополь и Сочи.

Последний этим летом станет еще ближе для жителей Дальнего Востока и Западной Сибири: с конца мая перевозчик вводит новые рейсы на черноморское побережье из Владивостока, Хабаровска, Иркутска и Красноярска.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", в Симферополь можно улететь из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Красноярска, Самары, Сочи, Челябинска. Москвичи смогут путешествовать в Крым из Домодедово, Шереметьево, а также из подмосковного Жуковского. В Анапу - из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Челябинска. В Геленджик и Минеральные Воды – из Москвы и Екатеринбурга.

В апреле стартуют рейсы в итальянскую Болонью из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары. Для деловых поез­док и удобных трансферов в Западную Европу идеален новый рейс из Петербурга во Франкфурт-на-Майне.

В летнем расписании появятся и перелеты в Харбин из Иркутска и в Пекин из Владивостока. Сохранятся полеты в Харбин из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска и Новосибирска, в Пекин - из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также в Ордос из Москвы и Иркутска.

Привычное расписание остается для Таиланда: в Бангкок - из Владивостока, Иркутска и Москвы, в Краби - из Екатеринбурга. Морские курорты Европы представлены Бургасом, Ларнакой, Тиватом, Ираклионом, Пальма-де-Майоркой.

По-прежнему востребованы традиционные Римини и Венеция из Москвы, Рим - из Жуковского и Екатеринбурга, Барселона - из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Летом из российской столицы можно будет улететь в Мюнхен и Варшаву, а из Екатеринбурга - в Париж.

Участятся рейсы в Израиль. В Тель-Авив из подмосковного Жуковского они будут выполняться ежедневно, из Минеральных вод – два раза в неделю. Также на Землю обетованную смогут отправиться жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и Сочи.

Оценить кавказское гостеприимство позволит путешествие в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван и Баку. Жителям Санкт-Петербурга предоставится возможность посетить Бухару, а уральцам – Самарканд.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год услугами перевозчика воспользовались 8 000 474 человека. Более чем на 200 направлениях работают 43 лайнера европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).