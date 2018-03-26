С тортиком.

26 марта 2018 года в пресс-службе УГМК прошел "торжественный полдник" в честь сноса екатеринбургской телебашни.

Подчиненные Андрея Козицына радостно постят на своих страницах в соцсетях фотографии легендарного недостроя из бисквита и крема. Торт, украшенный свечами, расстреливает танк под российским триколором. Начальник пиар асов Алексей Свалов радостно улыбается. Все это сопровождается хештегами #доброта и #подвелиитоги, передает "Уралинформбюро".

Демонтаж телебашни посредством направленного взрыва был проведен утром 24 марта. Центр города накрыло облаком пыли, а здания по соседству посекло осколками бетона. Есть пострадавшие и среди зевак, собравшихся проститься с недостроем.