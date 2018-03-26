В УГМК снос телебашни отметили полдникомСегодня в 17:32
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С тортиком.
26 марта 2018 года в пресс-службе УГМК прошел "торжественный полдник" в честь сноса екатеринбургской телебашни.
Подчиненные Андрея Козицына радостно постят на своих страницах в соцсетях фотографии легендарного недостроя из бисквита и крема. Торт, украшенный свечами, расстреливает танк под российским триколором. Начальник пиар асов Алексей Свалов радостно улыбается. Все это сопровождается хештегами #доброта и #подвелиитоги, передает "Уралинформбюро".
Демонтаж телебашни посредством направленного взрыва был проведен утром 24 марта. Центр города накрыло облаком пыли, а здания по соседству посекло осколками бетона. Есть пострадавшие и среди зевак, собравшихся проститься с недостроем.
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В УГМК снос телебашни отметили полдником
С тортиком.
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