Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетамСегодня в 18:48
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С выборов президента.
Масштабы огненной трагедии в Кемерово увеличиваются час от часу. Не исключено, что в торговом центре "Зимняя вишня" в момент возгорания находились даже не сотни, а тысячи человек - как сообщил "Уралинформбюро" информированный источник, многие семьи с детьми приехали в региональный центр из окрестных населенных пунктов, чтобы сходить в кино по выигранным в лотерею билетам.
Розыгрыш проводился среди пришедших проголосовать за президента РФ 18 марта. Явка в Кузбассе превысила 83%. Свыше 85% избирателей отдали предпочтение Владимиру Путину. Призы для лотереи были предоставлены различными учреждениями культуры и спорта, также раздавались скидочные купоны в магазины, парикмахерские, кинотеатры и контактные зоопарки.
По официальным данным, в "Зимней вишне" погибло 64 человека, однако интернет-аудитория не верит этой цифре. По словам одной из знакомых с ситуацией женщин, трупов в разы больше. "Привезли 170 трупов, мешки уже закончились, - рассказывает она. - Погибших внутри около 400 человек. 355 человек - МЧС передают". По ее словам, тела не выносят из здания, чтобы не вызывать панику.
Причины такого расхождения в цифрах она поясняет кратко - поступил приказ всем молчать.
Кемеровчане хорошо помнят огненное ЧП, произошедшее в том же здании осенью 2003 года. Правда, тогда обошлось без жертв - кондитерская фабрика, цеха которой теперь превратили в ТЦ, находилась в предбанкротном состоянии и практически не работала. В тот раз тоже прогорела и обвалилась кровля.
Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" вспыхнул днем 25 марта 2018 года. Возгорание началось на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детская развлекательная площадка. Пожарные выходы оказались блокированы, а пожарная сигнализация была выключена. Огонь охватил более 1500 квадратных метров. Огнеборцы до сих пор ведут тушение обвалившихся конструкций.
Стоит отметить, что Кемеровская область находится под управлением Сибирского регионального центра МЧС (Красноярск), куда "слили" и Уральский региональный центр МЧС. На днях полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских крайне критически высказался о такой передислокации руководства спасателей.
Не исключено, что трагедия в Кемерово станет роковой не только для главы МЧС Владимира Пучкова. Министерство может быть полностью расформировано. Эксперты "Уралинформбюро" не раз указывали, что его функции готовы разобрать Росгвардия и министерство обороны.
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