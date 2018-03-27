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Авто "переобувать" рано: на Средний Урал обрушатся снегопадыСегодня в 09:11

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На этой неделе.

Остаток весны в Свердловской области будет прохладным и снежным. Уже на этой неделе в регион придут похолодание и обильные снегопады. Об этом 26 марта рассказала главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко. Настоящий снежный коллапс эксперт, в частности, предвещает на юге региона.

Робкий плюс, по прогнозам, вернется в регион к 5–8 апреля, когда столбик термометра поднимется до 3–7 градусов выше ноля. При этом ночью все еще будет подмораживать – до минус 9. Снег же сойдет не раньше 20 апреля, соответственно, автомобилистам не стоит торопиться менять зимнюю резину на летнюю, добавила Шепоренко.

Стоит отметить, в марте на Среднем Урале выпало 120–250% месячной нормы осадков, передает "Уралинформбюро".

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