Минздрав РФ пометит продукты "ЗОЖ-наклейками"Сегодня в 10:35
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В борьбе за стройность нации.
Минздрав России планирует до конца года внедрить программу добровольной маркировки полезных продуктов. Концепцию "меток здоровья", предложенную ведомством, уже одобрили в правительстве, передает "Уралинформбюро".
Продукты поделили на три группы в зависимости от содержания жиров, добавленного сахара и поваренной соли на 100 граммов продукта. В категорию "полезных" попали свежие и замороженные фрукты, овощи, бобовые, а также мясо, птица и рыба. В "черном списке" - десерты: шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики. В третьей группе оказались сушеные фрукты и орехи, соки, хлеб, сухие завтраки, а также переработанное мясо, птица и рыба. В зависимости от исходных параметров (например, от содержания добавленного сахара) эти вкусности могут быть как обозначены, так и не обозначены "ЗОЖ-отметками".
Один из рабочих вариантов маркировки "хороших" продуктов - эмблема "Здоровое питание". В Минздраве считают, что появление на еде отметок поспособствует снижению уровня ожирения среди населения.
При этом в ведомстве отмечают, что кампания не подразумевает попадания всех продуктов, не снабженных наклейками, в категорию "вредных", пишут "Известия". Как-то иначе отмечать еду, которая может "отложиться на боках" в министерстве также не планируют.
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