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Сотрудникам "ВСМПО-Ависмы" вручили госнаградыСегодня в 10:34

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Орден и медаль.

Двое сотрудников корпорации "ВСМПО-Ависма" удостоились государственных наград. Соответствующий указ глава государства Владимир Путин подписал 24 января 2018 года. Церемония вручения состоялась 14 марта в резиденции уполномоченного представителя президента РФ в УрФО.

Директор по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений "ВСМПО-Ависмы" Виктор Лайко удостоился ордена Дружбы. Бывший военный за свой основательный и серьезный подход к делу неоднократно отмечался на уровне корпорации и региона, а теперь и на уровне страны. В.Лайко работает на ВСМПО с 2008 года и никогда не подходит к делу формально, ничего не делает наполовину, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручили заместителю начальника кузнечно-штамповочного цеха №37 ВСМПО Виктора Яблокова.

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