ВСМПО растит кадры в "Школе инженерной культуры"Сегодня в 12:12
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С играми и театром теней.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" реализует профориентационный проект в школе №1 имени Пушкина Верхней Салды. В рамках "Школы инженерной культуры" 12-15 марта прошел второй Колтуновский фестиваль наук. Мероприятие носит имя легендарного директора учебного заведения Евгения Борисовича Колтунова, руководившего "первой" 28 лет и преподавшего физику. Именно поэтому физике и химии в ходе фестиваля отводится особое место, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Учителя и учащиеся 2-11 классов принимали участие в интеллектуальных играх, мастер-классах, лабораторных исследованиях и научных экспериментах.
Каждый из фестивальных дней был посвящен отдельной теме. В день науки и творчества школьники создавали новое на мастер-классах: рисовали с помощью песка и соли, плели косы и записывали песни в студии, расположившейся в актовом зале. В день интеллектуальных игр - в игровой форме отвечали на вопросы из области точных наук. В день физики и высоких технологий - презентовали роботов, которых собирали в течение года.
В день междисциплинарного обучения "Да будет свет!" в школе работали институты света под руководством юных профессоров. Старшеклассники рассказывали младшим товарищам о дисперсии, магниевых фотовспышках и показывали театр теней первоклассникам.
На Колтуновском фестивале каждый нашел подходящие лекцию или занятие. В следующем году он снова соберет вместе юных инженеров, исследователей и просто талантливых детей.
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