Помог депутат.

Жильцы дома №130 на улице Бажова в Екатеринбурге несколько лет боролись с бомжами, поселившимися в подвале, а после – с оставшейся после них антисанитарией.

В 2016 году жительница дома обратилась за помощью депутату свердловского ЗакСо Евгению Зяблицеву. Ему она пожаловалась на непрошенных гостей в доме, только после этого дело сдвинулось с мертвой точки.

"Антисанитария жуткая, да и безопасность дома вызывала тревогу у жильцов. Я направил запросы в департамент госжилстройнадзора и в управляющую компанию ЖКХ. В итоге на двери подвала повесили замки, помещение от незваных гостей оградили", – рассказал "Уралинформбюро" народный избранник.

Однако тогда помещение не очистили от бытового и строительного мусора, оставшегося после бомжей. Со временем он стал гнить, из подвала в квартиры полезли насекомые и грызуны, также начали проникать неприятные запахи. Жильцам дома вновь пришлось обращаться за помощью к депутату.

"В этот раз я обратился в надзорный орган с требованием провести выездную проверку по указанному адресу и принять меры по устранению нарушений законодательства", - пояснил Евгений Зяблицев.

Бытовой и строительный мусор был обнаружен в одном из отсеков подвала. Под контролем жильцов там провели уборку.