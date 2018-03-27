Для парковки.

Мэрия Екатеринбурга временно запретит парковку на двух улицах в центре. Знаки "Остановка запрещена" с табличками "Работает эвакуатор" установят на Бажова (от Шарташской до Шевченко) и на Рябинина (от Краснолесья до проспекта Сахарова). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе горадминистрации.



Фото: скрин с yandex.ru/maps

Запрет продлится до конца июня 2018 года. Соответствующие знаки на указанных участках поставят для того, чтобы "облегчить жизнь" коммунальным службам во время уборки дорог.

Стоит отметить, что в этом году весенняя чистка улиц в столице Урала может начаться чуть позже обычного из-за аномально морозной и снежной для марта погоды.

Как рассказал 26 марта в эфире программы "Открытая студия. Екатеринбург" на канале "41-Домашний" сити-менеджер Александр Якоб, на приобретение новых машин-"уборщиков" мэрия собирается потратить в 2018 году порядка 300 миллионов рублей. Первая партия поступит уже в апреле, заверил глава горадминистрации.