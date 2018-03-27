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Екатеринбург прощается с металлическими гаражамиСегодня в 14:31

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На ВИЗе.

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга началась "война" с металлическими гаражами. Особое внимание при демонтаже будет уделено улицам, примыкающим к "Екатеринбург Арене", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе районной администрации.

Работы по "освобождению" от гаражей начались 27 марта. "Линия фронта" прошла через улицы Репина, Токарей, Крылова, Московскую, Малышева, ВИЗ-бульвар и переулок Пестеревский. Кроме того, металлические коробки планируется убрать с Шаумяна, Гурзуфской, Крауля, Волгоградской, Металургов, Белореченской, Нагорной и Бебеля.

Операция по демонтажу была анонсирована районной администрацией в январе. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в ходе работ предполагается до конца года вынести с территории Верх-Исетского района 1 613 металлических объектов.

При этом гаражи, чьи владельцы относятся к категории льготников, после демонтажа просто "переедут" на новое место, согласованное с администрацией района. "Бесхозные" боксы, равно как и находящееся в них имущество, будут храниться на спецплощадках.

Ранее по теме:
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