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Узбекский журналист заявил об угрозах со стороны властейСегодня в 15:23

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Из-за расследования о произволе.

Узбекский репортер и редактор газеты Каримберди Турамурод сообщил о поступающих анонимных угрозах в свой адрес. По мнению журналиста, это связано с его расследованием, передает "Уралинформбюро".

В материале, вышедшем 17 марта, публицист раскрыл обстоятельства гибели 23-летней учительницы из Каттакурганского района. Как удалось выяснить Каримберди Турамуроду, группу педагогов местной 42-й школы 14 марта целенаправленно вывезли на трассу "Самарканд-Бухара". Преподаватели должны были чистить обочину перед проездом кортежа президента Республики Шавката Мирзиёева.

В момент трагедии девушка белила разделительный бордюр. При этом на дороге перед ней не были выставлены положенные предупреждающие знаки. Водитель проезжавшего КамАЗа не заметил человека на обочине, машина сбила женщину насмерть.

Когда пресса предала историю огласке, чиновники обвинили журналистов в "раздувании из мухи слона". Функционеры утверждали, что в ДТП виноват и водитель грузовика, и погибшая. 19 марта глава Самаркандской области Туробжон Джураев попытался успокоить общественность, заявив, что работников социальной сферы больше не будут привлекать к благоустройству.

После того, как расследование Каримберди Турамуроду было опубликовано, журналисту начали поступать звонки с угрозами и оскорблениями. Неизвестные предупреждали, что его машина может попасть под грузовик или сгореть. Кроме того, на него пытались совершить наезд - неизвестный водитель на авто без номеров, сообщает ИА "Фергана".

Журналист обратился к коллегам с просьбой в случае его смерти не верить в ее случайность. Оппозиционер уверен, что за всеми нападениями и угрозами стоят спланированные действия чиновников.

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