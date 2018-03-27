Узбекский журналист заявил об угрозах со стороны властейСегодня в 15:23
- Текст
Из-за расследования о произволе.
Узбекский репортер и редактор газеты Каримберди Турамурод сообщил о поступающих анонимных угрозах в свой адрес. По мнению журналиста, это связано с его расследованием, передает "Уралинформбюро".
В материале, вышедшем 17 марта, публицист раскрыл обстоятельства гибели 23-летней учительницы из Каттакурганского района. Как удалось выяснить Каримберди Турамуроду, группу педагогов местной 42-й школы 14 марта целенаправленно вывезли на трассу "Самарканд-Бухара". Преподаватели должны были чистить обочину перед проездом кортежа президента Республики Шавката Мирзиёева.
В момент трагедии девушка белила разделительный бордюр. При этом на дороге перед ней не были выставлены положенные предупреждающие знаки. Водитель проезжавшего КамАЗа не заметил человека на обочине, машина сбила женщину насмерть.
Когда пресса предала историю огласке, чиновники обвинили журналистов в "раздувании из мухи слона". Функционеры утверждали, что в ДТП виноват и водитель грузовика, и погибшая. 19 марта глава Самаркандской области Туробжон Джураев попытался успокоить общественность, заявив, что работников социальной сферы больше не будут привлекать к благоустройству.
После того, как расследование Каримберди Турамуроду было опубликовано, журналисту начали поступать звонки с угрозами и оскорблениями. Неизвестные предупреждали, что его машина может попасть под грузовик или сгореть. Кроме того, на него пытались совершить наезд - неизвестный водитель на авто без номеров, сообщает ИА "Фергана".
Журналист обратился к коллегам с просьбой в случае его смерти не верить в ее случайность. Оппозиционер уверен, что за всеми нападениями и угрозами стоят спланированные действия чиновников.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:46
Присяжные вынесли вердикт заказчику убийства екатеринбургского бизнесмена
Виновен.Сегодня в 19:30
СКР обнародовал первое видео из сгоревшего кемеровского ТРЦ
И показал работу следователей.Сегодня в 18:57
Двое свердловчан отправились на нары за убийство 10-летней давности
И грабеж.Сегодня в 18:41
Фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге обложат транспортным периметром
Ради удобства болельщиков.Сегодня в 18:27
Опубликованы списки погибших в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня"
И пропавших без вести.Сегодня в 18:18
Больше, чем у Пугачевой: Николай Коляда дожил до пенсии
А гранта все нет.Сегодня в 18:11
Там были фейерверки: Тулеев рассказал Путину подробности трагедии
В Кемерово.Сегодня в 18:01
Путин назначил специалиста по Ближнему Востоку заместителем Лаврова
Указ подписан.Сегодня в 17:42
Отравившая двух сыновей ядом свердловчанка не разжалобила облсуд
Приговор вступил в силу.Сегодня в 17:40
Общая трагедия: Аэрофлот "заморозил" цены на авиабилеты в Кемерово
До 5-6 апреля.Сегодня в 17:38
Витаса арестовали за стрельбу на Рублевке
Из сигнального пистолета.Сегодня в 17:36
"Круги ада" для юных работяг
На Среднем Урале.Сегодня в 17:35
"АльфаСтрахование-ОМС" выдала 1,6 миллиона полисов
За минувший год.Сегодня в 17:16
Казахстанский дивизион РМК привлек синдицированный кредит на 250 миллионов
Долларов.Сегодня в 17:12
Национальный траур оставил Екатеринбург без Авербуха
И Мота.
Главные новости
- Сегодня в 18:11Там были фейерверки: Тулеев рассказал Путину подробности трагедии
- Сегодня в 17:36"Круги ада" для юных работяг
- Сегодня в 16:17Учитель родственницы Тулеева рассказала о ее гибели в "Зимней вишне"
- Сегодня в 15:08Иглы ломаются, врачей нет: медики Новоуральска "вынесли сор из избы"
- Сегодня в 12:26Там нет детей: жители Кемерово нашли в морге только тела взрослых
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.