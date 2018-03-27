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ТРЦ Заводовского-Погребинского первыми попали под проверку после пожара в КемеровоСегодня в 14:28

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"Гринвич" и "Пассаж".

Свердловская прокуратура и областное управление МЧС приступили к проверкам торгово-развлекательных центров региона. Первые в списке проверяемых - ТРЦ "Гринвич" и "Пассаж" в Екатеринбурге, построенные обществом "Малышева,73" Заводовского и Погребинского. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Проверки проводятся в соответствии с распоряжением Генпрокуратуры РФ в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, случившимся 25 марта и унесшим, по официальным данным, жизни 64 человек, в том числе свыше 40 детей.

Предметом ревизий станет соблюдением законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. При этом прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах.

Точное количество ТРЦ, попавших под проверку в Свердловской области, в пресс-службе областного ГУ МЧС назвать затруднились. В Екатеринбурге, по данным из открытых источников, в 2017 году насчитывалось 11 крупных торгово-развлекательных комплексов и около 80 торговых центров.

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