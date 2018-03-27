Иглы ломаются, врачей нет: медики Новоуральска "вынесли сор из избы"Сегодня в 15:08
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Деньги на медицину в закрытый город не доходят.
В здравоохранении закрытого города Новоуральска сложилась плачевная ситуация. Заведующие отделениями поликлиник и стационаров обрушили шквал жалоб на замруководителя Федерального медико-биологического агентства Андрея Середу. В марте чиновник контролирующего ведомства провел совещание с медиками закрытого города. Встречу освещала местная газета "Нейва".
Прежде всего, заведующие жаловались на нехватку персонала: во многих отделениях имеются свободные вакансии. При этом работающие специалисты – преклонного возраста. Не хватает как врачей, так и среднего медицинского персонала.
"Врачи работают пенсионного возраста, нянечки — старше 60 лет, зарплата у них крохотная. Нагрузка на одну медсестру — 30 пациентов, зарплата тоже не соответствует. Нужны санитары, их сильные руки", – рассказала заведующая терапевтическим отделением №1 Ирина Батенкова.
Практически каждый заведующий жаловался и на состояние помещений: "течет крыша", "наше здание – руины", "ремонта в отделении не видели более 10 лет". В плачевном состоянии зданий Андрей Середа смог убедиться сам – после совещания он посетил педиатрическое и терапевтическое отделения.
Третьим камнем преткновения стала экономия на медикаментах. Несколько врачей указали, что закупаются самые дешевые препараты. Как результат – они оказываются неэффективны при лечении.
"Наши больные должны получать лекарства бесплатно, но ни одна таблеточка до Новоуральска не дошла. Чудом удалось внедриться в областную целевую программу. Открытым остается вопрос химиопрофилактики ВИЧ-инфицированных: препаратов нет!" – возмущается заведующая туберкулезным отделением Ирина Морозова.
"Отечественный шовный материал и инструментарий никуда не годятся. Закупке расходников надо уделить самое серьезное внимание: страшно, когда во время операции иглы ломаются, а нити (труха и гнилье) рвутся", – рассказала заведующая гинекологическим отделением Ирина Карпеченкова.
В ведении ФМБА 22 медсанчасти по всей стране. Все беды в них, по словам Середы, начались после введения системы финансирования через ТФОМСы. В течение двух лет Федеральное медико-биологическое агентство заявляло о недофинансировании медсанчастей. В 2018 года тариф в ОМС был увеличен. Для медсанчасти Новоуральска его подняли на 24%.
По словам замруководителя ФМБА, в скором времени должны поступить деньги и на закупку нового оборудования. Президент России Владимир Путин после встречи с руководителем агентства Владимиром Уйбой дал распоряжение создать отдельный фонд в структуре ФОМСа. Средства из него должны пойти на модернизацию и закупку техники для медсанчастей. Но когда это произойдет, неизвестно, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что кадровую проблему Минздрав России пытается решить с помощью программы "Земский доктор": специально переехавшим врачам выплачивается "подъемный" миллион. Однако в ЗАТО медики едут неохотно.
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