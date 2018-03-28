Военная техника парализовала движение в ЕкатеринбургеСегодня в 10:44
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На Вторчермете.
Утром 28 марта из-за первой репетиции Парада Победы в уральской столице образовались автомобильные заторы в районе Вторчермета. Машины движутся со скоростью пешеходов. По данным сервиса Яндекс.Пробки, поток по Агрономической, Титова, 8 Марта и на некоторых участках Патриса Лумумбы едут не быстрее 5 километров в час.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", сегодня с 09.00 до 13.00 из-за маневров военной техники закрыто движение по 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Патриса Лумумбы (от Братской до Военной) и Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской).
Эти же улицы закроют и в следующие "тренировочные" дни: 4, 11, 18 и 25 апреля.
Фото: сервис "Яндекс.Пробки"
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