×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ветеранов ВСМПО закружил "Хоровод здоровья"Сегодня в 11:13

  • Текст

С кашей и чаем из солдатских термосов.

Более 300 пожилых сотрудников корпорации "ВСМПО-Ависма" побывали на спортивно-игровом празднике "Хоровод здоровья" на Мельничной. При входе их встречали ростовые фигуры и аэромэны. Всем раздали лотерейные жетоны и медальоны участников "Веселых стартов".

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, под популярные народные мелодии и советские песни проводились различные конкурсы, интерактивные игры, лотереи, где разыгрывались продуктовые наборы "Взбодрись и улыбнись", "Фруктовая палитра" и "Богатырская сила".

Приятным сюрпризом стали цирковые номера в исполнении артистов екатеринбургского силового экстрим-шоу "На грани". Желающие могли покататься на сноутьюбингах или лыжах.

"Я впервые решился побывать на празднике здоровья. Очень понравилась вся развлекательная программа. От нее весело и спокойно на душе. А еще встретил здесь знакомых, бывших коллег, с кем давно не виделся, что очень приятно", – поделился Владимир Новоселов, ветеран цеха №4.

Подкрепить силы помогали сотрудники "Изысканного вкуса" - они приготовили и раздали по четыре солдатских термоса гречневой каши и чая.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×