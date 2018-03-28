С кашей и чаем из солдатских термосов.

Более 300 пожилых сотрудников корпорации "ВСМПО-Ависма" побывали на спортивно-игровом празднике "Хоровод здоровья" на Мельничной. При входе их встречали ростовые фигуры и аэромэны. Всем раздали лотерейные жетоны и медальоны участников "Веселых стартов".

Как сообщили "Уралинформбюро" на предприятии, под популярные народные мелодии и советские песни проводились различные конкурсы, интерактивные игры, лотереи, где разыгрывались продуктовые наборы "Взбодрись и улыбнись", "Фруктовая палитра" и "Богатырская сила".

Приятным сюрпризом стали цирковые номера в исполнении артистов екатеринбургского силового экстрим-шоу "На грани". Желающие могли покататься на сноутьюбингах или лыжах.

"Я впервые решился побывать на празднике здоровья. Очень понравилась вся развлекательная программа. От нее весело и спокойно на душе. А еще встретил здесь знакомых, бывших коллег, с кем давно не виделся, что очень приятно", – поделился Владимир Новоселов, ветеран цеха №4.

Подкрепить силы помогали сотрудники "Изысканного вкуса" - они приготовили и раздали по четыре солдатских термоса гречневой каши и чая.