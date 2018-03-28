×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Грипп атакует Югру второй раз за годСегодня в 13:09

  • Текст

В зоне риска - школьники.

В Югре вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидпорог уже превышен на 6% с показателем 941 случай на 100 тысяч населения. Основное количество больных – 74,6% – дети до 17 лет. Госпитализировано 312 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Среднеокружной уровень заболеваемости выше нормы в Урае, Когалыме, Нефтеюганске, Кондинском, Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске, в Березовском и Октябрьском районах. Всего по округу остановили работу 12 школ. Частично закрыты 18 классов в 11 учреждениях среднего образования. Также частично закрыты 25 групп в 16 детсадах.

Стоит отметить, что на Среднем Урале эпидпорог сейчас также превышен на 6%. Однако, по данным свердловского управления Роспотребнадзора, "волна гриппа" идет на спад. За неделю с 19 по 25 марта с гриппом слегли 36,4 тысячи человек. В столице региона уровень заболеваемости превышен на 34%.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×