Развивая детей.

В 2017 году в Верхней Салде стартовал проект по развитию шахматного спорта при поддержке корпорации "ВСМПО-Ависма". В его рамках в школах города были введены профильные уроки и открыт корпоративный клуб.

585 учеников 20 первых классов занимаются по авторской программе мастера FIDE (Международная шахматная федерация) Владимира Комиссарова. Вместе с разработчиком учебных материалов трудятся еще два тренера, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.

Четыре группы первоклассников дважды в неделю занимаются в корпоративном шахматном клубе "Дебют", открытом в Верхней Салде. На его базе горожане всех возрастов оттачивают навыки черно-белых сражений. Активно проводятся в клубе детские и взрослые турниры, а также открытые чемпионаты "ВСМПО-Ависмы" по шахматам. "Дебют" принял и Кубок по шахматам, включенный в программу Корпоративной спартакиады сезона 2017-2018.

Проект по популяризации шахмат руководство корпорации называет "долговременным инвестированием в будущее". По словам генерального директора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, для детей Верхней Салды эта игра стала "трамплином для интеллектуального развития".

"Шахматы – это то, что реально развивает мозговую деятельность. А за счет умных людей развиваются и становятся лучше и те города, где они живут", – подчеркнул М.Воеводин.

Стоит отметить, что "ВСМПО-Ависма" поддерживает шахматный спорт на самом высоком уровне. Корпорация выступает генеральным спонсором прославленного гроссмейстера Сергея Карякина, надеясь, что его успех вдохновит школьников Верхней Салды на развитие.