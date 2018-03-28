Скрывали по указке "сверху".

Юрий Гагарин погиб из-за ошибочной команды с земли. Такую версию в беседе с ТАСС выдвинул летчик Арсений Миронов, входивший в правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы с участием первого космонавта.

В день своей гибели – 27 марта 1968 года – Гагарин выполнял тренировочный полет на истребителе МиГ-15УТИ в небе над Владимирской областью. По официальной версии самолет совершил резкий маневр, не смог вернуться в стабильное положение и рухнул. Причину выполнения маневра эксперты назвать не смогли.

Известно, что в одно время с Гагариным и в том же месте тренировался летчик Андреев. Миронов считает, что в условиях облачности космонавт внезапно увидел второй самолет и был вынужден совершить маневр уклонения.

Исследование записи радиообщения летчиков с землей, по словам эксперта, показало, что Гагарин просил разрешение на "курс 320 градусов". Его он получил, однако руководитель полетов должен был добавить "Без снижения", так как на экране локатора можно было заметить сближение самолетов Гагарина и Андреева.

Миронов отмечает: кто следил за радаром, выяснить не удалось. А в ходе официального расследования "сверху" поступил приказ искажать информацию. Не исключено, что именно из-за этого на допросе летчик Андреев не смог вспомнить, было пасмурно или ясно в день трагедии, передает "Уралинформбюро".